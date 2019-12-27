Москва, 27 декабря. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, как распространенные лекарства сочетаются с алкогольными напитками. По его словам, подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, так как он является токсическим веществом, по сути — ядом.

Врач рассказал, почему нельзя пить таблетки после застолья. По словам нарколога, «Аспирин» и алкоголь — довольно опасная смесь. Так как ацетилсалициловая кислота имеет раздражающее действие, если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать.

Как пишет РИА Новости, сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами может привести к утрате контроля и провалам в памяти Как уточнил эксперт, употребление противодиабетических средств с алкоголем может привести к гипогликемической коме.

«Алкоголь на фоне этих препаратов может снизить уровень сахара в крови если не до нуля, то до очень низких цифр, и человек может просто впасть в гипогликемическую кому», — подчеркнул он.

Ранее сотрудники Кембриджского университета выяснили, что последовательность употребления разных видов спиртных напитков не влияет на вероятность появления похмелья и степень его тяжести.

Исследователи провели эксперимент на 90 добровольцах в возрасте от 19 до 40 лет. Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке. Представители контрольно группы употребляли только вино или пиво.

Авторы работы отслеживали состояние добровольцев и содержание спирта в организме, увеличивая дозы алкоголя при необходимости. На следующий день после эксперимента подопытным предлагали оценить тяжесть похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о самочувствии во время употребления алкоголя.