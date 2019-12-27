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Очевидец рассказал о последних минутах полета самолета в Алма-Ате

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Очевидец рассказал о последних минутах полета самолета в Алма-Ате

Нур-Султан, 27 декабря. Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение после вылета из Алма-Аты, сразу после взлета сделал полукруг и врезался в здание. Об этом сообщил очевидец происшествия в Instagram.

Очевидец рассказал о последних минутах полета самолета в Алма-Ате. По его словам, борт врезался в строение  за взлетно-посадочной полосой. Инцидент произошел утром в пятницу, 27 декабря. Самолет рейсом Алма-Ата — Нурсултан при взлете потерял высоту. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Всего на борту находилось 100 человек: это 95 пассажиров и пять членов экипажа.

На данный момент известно о 14 погибших, 35 пострадавших, а также 22 пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть восемь детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Как сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы – Нур-Султан. «СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», - сообщили сотрудники аэропорта. #авария #самолет #bekair #байсерке #транспорт #происшествие

Публикация от QazCEER (@qazceer)

Ранее в Сети появился ролик с места происшествия. Автор видео говорит, что на месте катастрофы «уже много трупов». Также была названа предварительная причина крушения лайнера. По оценке экспертов, самолет мог рухнуть из-за отказа двигателя. В Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100. Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы.

Источник: Instagram
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