Нур-Султан, 27 декабря. Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение после вылета из Алма-Аты, сразу после взлета сделал полукруг и врезался в здание. Об этом сообщил очевидец происшествия в Instagram.

Очевидец рассказал о последних минутах полета самолета в Алма-Ате. По его словам, борт врезался в строение за взлетно-посадочной полосой. Инцидент произошел утром в пятницу, 27 декабря. Самолет рейсом Алма-Ата — Нурсултан при взлете потерял высоту. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Всего на борту находилось 100 человек: это 95 пассажиров и пять членов экипажа.

На данный момент известно о 14 погибших, 35 пострадавших, а также 22 пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть восемь детей.

Ранее в Сети появился ролик с места происшествия. Автор видео говорит, что на месте катастрофы «уже много трупов». Также была названа предварительная причина крушения лайнера. По оценке экспертов, самолет мог рухнуть из-за отказа двигателя. В Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100. Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы.