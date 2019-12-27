Токаев пообещал наказать виновных в авиакатастрофе в Алма-Ате

Нур-Султан, 27 декабря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать виновных в крушении самолета авиакомпании Bek Air, произошедшего в Алма-Ате. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — написал Токаев.

Он также сообщил, что для установления причин авиакатастрофы уже создана правительственная комиссия, которую возглавил Аскар Мамин. Кроме того, президент Казахстана написал, что всем пострадавшим будет оказана помощь, и принес глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, крушение самолета произошло 27 декабря в 07.22 по местному времени (04.22 по Москве). Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, однако затем пропал с радаров, пишет «ФедералПресс». По предварительным данным, при взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

На данный момент известно о 14 погибших и 35 пострадавших, передает «МИР24». Всего на борту находились 95 человек. Как рассказали в генконсульстве России в Алма-Ате, на данный момент информации о том, что в самолете были россияне, не поступало, сообщает НСН.