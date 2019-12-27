Названа предварительная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Нур-Султан, 27 декабря. Причиной крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air недалеко от Алма-Аты в Казахстане, по предварительным данным, стал отказ двигателя.

Инцидент произошел утром в пятницу. Лайнер, который летел из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту. Он пробил бетонное ограждение и рухнул на двухэтажное здание. На данный момент известно о 14 погибших, 35 пострадавших и 22 пациентах, находящихся в тяжелом состоянии. Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее в Сети появилось видео с места катастрофы. Автор ролика снял обломки самолета и разрушенное здание. Он утверждает, что рядом «много трупов».

Как пишет Baza, после авиакатастрофы в Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100. Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы.