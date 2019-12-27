Видео с места крушения самолета в Алма-Ате появилось в Сети

Нур-Султан, 27 декабря. В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.

На кадрах видна уцелевшая хвостовая часть воздушного судна. Видны обломки носовой части самолета, запечатлено разрешенное здание, в которое врезался борт. Автор ролика утверждает, что на месте инцидента видит «уже много трупов». Борт авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту. Он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием.

На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. На данный момент известно о 14 погибших и 35 пострадавших, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее летевший из Алма-Аты в Петербург самолет экстренно сел в аэропорту Москвы.