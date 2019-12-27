В России насчитали 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

Москва, 27 декабря. В Российской Федерации находятся в эксплуатации более полутора миллиона автомобилей, которые оснащены опасными для жизни подушками безопасности японской фирмы Тakata, заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешова.

Как сообщает Кулешов, за последние несколько лет Росстандарт согласовал программы по отзыву пяти автомобильных брендов — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Это касается моделей, выпущенных в период с 2000 по 2014 год.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — советует замглавы ведомства.

Алексей Кулешов говорит, что, если ваше транспортное средство подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному поставщику.

Основная опасность этих подушек безопасности заключается в блоке газогенератора. Даже при небольшом столкновении он может взорваться, а его металлические осколки буквально превращаются в шрапнель.

Сообщается, что из-за этого недочета погибли минимум 24 водителя, еще 290 получили травмы. Самый высокий процент смертельных случаев зафиксирован у автомобилей марки Honda.

Специалисты сообщают, что отзывная кампания в России продолжается уже несколько лет, но многие владельцы машин ее просто игнорируют, при этом создавая угрозу для себя и своих пассажиров.

Подушки-безопасности, которые по факту сами и представляют опасность стали причиной краха компании Takata. В 2017 году японская фирма объявила себя банкротом из-за убытков, которые были вызваны штрафами от регуляторов (только в Штатах им пришлось выплатить более миллиарда долларов), а также тратами на отзыв машин.