Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

Москва, 27 декабря. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Самару, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево».

Отмечается, что пилот не рассчитал радиус поворота и съехал с асфальта на землю. Как передает телеканал РЕН ТВ, информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства инцидента выясняют эксперты.

23 декабря самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Кирова.

Инцидент произошел утром. Лайнер следовал из Москвы в Киров. На место происшествия выехали сотрудники транспортной прокуратуры и СК РФ. После эвакуации пассажиров самолет пытались отбуксировать на другое место. Однако лайнер пока пришлось оставить на грунте.