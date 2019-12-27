Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым

Москва, 27 декабря. Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

В соцсети Емельяненко опубликовал видеообращение.

«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки!» — написал боец под видеороликом.

Как пишет URA.RU, Емельяненко предоставил Кадырову право выбрать, где и когда состоится их встреча, а также определить, по каким правилам будет вестись бой.

«Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», — цитирует бойца Infox.ru.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице видео, в котором вызвал на бой Александра Емельяненко. Глава Чечни заявил, что бросать вызов этому бойцу стало модно, передает «Царьград».

«Я полон решимости преподать небольшой урок мастерства нашему другу в любом виде», — сказал Кадыров, отметив, что еще не определился, по каким правилам стоит проводить бой — боксерским или ММА.

При этом Федерация бокса России уже выразила готовность организовать бой. Генсекретарь федерации Умар Кремлев заявил, что поединок лучше провести по правилам бокса, так как глава Чечни очень любит этот вид спорта.

Комментируя поступок Кадырова, Емельяненко ранее заявлял, что вызывать его на бой — это некий флешмоб, который дошел и до его «друга Рамзана».