В Казахстане упал самолет Fokker 100 компании Bek Air, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ

В Казахстане разбился пассажирский самолет, есть жертвы В Казахстане прямо в эти минуты срочно мобилизованы спасательные службы. Пассажирский самолет Fokker 100 потерпел крушение в Алма-Ате. По предварительным данным, жертвами ЧП стали как минимум 12 человек (из сотни находившихся на борту). Известно, что воздушное судно компании Bek Air направлялось в Нур-Султан, но пропало с радаров вскоре после взлета. Выяснилось, что оно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение, а затем влетело в двухэтажное здание. Как сообщают СМИ, эксплуатация лайнеров Fokker 100 в Казахстане уже временно приостановлена. Сейчас на месте работают экстренные службы. Наше генконсульство проверяет информацию о россиянах на борту. Точное число пострадавших и другие детали аварии еще выясняются.

Скончалась худрук «Современника» Галина Волчек Большую утрату понес отечественный мир искусства. В Москве на 87-м году жизни скончалась худрук театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек. Еще в понедельник она попала в больницу с тяжелым легочным заболеванием. Уникальная актриса, талантливый постановщик и мудрый руководитель — так сегодня о Галине Волчек вспоминают друзья и коллеги. В 1972 году она стала главным режиссером «Современника», а последние 30 лет занимала пост художественного руководителя. Зрителям она запомнилась своими постановками: «Вишневый сад» Антона Чехова, «На дне» Максима Горького и десятками других работ по произведениям классиков. Волчек сама не раз исполняла роли в спектаклях и кино, с успехом гастролировала не только в нашей стране, но и за рубежом. За многолетнее творчество она отмечена различными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» всех степеней. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин. 29 декабря артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Липецкой области Еще одна трагедия случилась на дорогах Липецкой области. Два человека погибли, еще 15 пострадали из-за ДТП в Становлянском районе. Там, недалеко от села Яркино, разбился рейсовый пассажирский автобус. Машина вылетела в кювет после того, как водитель не справился с управлением. Согласно одной из версий, причиной стали гололед и плохие погодные условия. По предварительным данным, речь идет об автобусе Mercedes, который следовал маршрутом из Москвы в Тбилиси. На его борту находились 17 человек, в том числе граждане Грузии. Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело.