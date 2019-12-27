Вашингтон, 27 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в шутку предположил, что в том, что сцена с его участием была вырезана из картины «Один дома — 2» при показе ленты в эфире канадского телеканала CBC, может быть виноват премьер-министр этого государства Джастин Трюдо. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой говорилось, что известный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде. Трамп упрекнул канадского премьера в том, что он вырезал сцену с ним из «Один дома — 2».

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

«Полагаю, Джастину Трюдо не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю», — написал Трамп.

Кроме того, он пошутил, что «фильм никогда не будет прежним».

'Censorship': Fox & Friends Calls Out Canadian Broadcaster For Removing Trump From Home Alone https://t.co/k0ZivUtrCc — Mediaite (@Mediaite) December 26, 2019

Ранее канадский телеканал СВС подтвердил, что убрал сцену с участием Дональда Трампа из фильма 1992 года «Один дома — 2», где будущий американский президент сыграл эпизодическую роль.

О том, что канадский телеканал удалил из фильма сцену с Трампом заявил ряд американских СМИ. По мнению журналистов, это могло быть связано с не самыми теплыми отношениями Дональда Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Представитель СВС утверждает, что эпизод был вырезан из фильма пять лет назад, когда Трамп еще не был президентом США.

«Как часто случается с фильмами, адаптированными для телевидения, «Один дома — 2» был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом, а также некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету», — сообщают в CBC, подчеркнув, что телеканал таким образом просто хотел увеличить объем рекламного времени во время показа.

В фильме «Один дома — 2», тогда еще 46-летний Дональд Трамп сыграл роль-камео владельца гостиницы. Он подсказывает заблудившемуся главному герою, как пройти в холл его отеля. Эпизод с участием Трампа длится не более десяти секунд. По словам американского президента, «Один дома — 2» один из его любимейших фильмов, и он очень счастлив, что ему посчастливилось принять участие в съемках.

Как сообщает «Газета.ру», некоторые телезрители были довольны тем, что Трамп был «вырезан», а его сторонники наоборот — были крайне возмущены и писали СВС письма с жалобами.