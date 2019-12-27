Названа опасность праздников для психического здоровья

Ганновер, 27 декабря. Новогодние праздники могут быть опасны для психического здоровья людей, которые страдают от навязчивой потребности шопинга (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимого желания покупать товары без необходимости, сообщают немецкие медики.

Как утверждают сотрудники Высшей медицинской школы Ганновера в Германии, праздничная атмосфера может стать триггером неосмысленных покупок для людей, страдающих BSD. Специалисты подчеркивают, что интернет и возможность заказа доставки товаров лишь способствуют прогрессу зависимости.

В исследовании участвовали 122 человека, которым был поставлен диагноз BSD. Возраст пациентов составлял от 20 до 68 лет, из которых 75% составляли женщины. Все участники исследования проходили специальные терапии, которые корректируют поведение. Пациенты прошли ряд диагностических опросов, включая «тест на интернет-зависимость» и «проверку на патологическое желание покупать». Также специалисты измерили их уровень тревожности и склонность к депрессии.

Результаты исследования показали, что треть респондентов страдают от навязчивого шопинга в Сети. Эти люди в большинстве случаев моложе остальных, а также обладают повышенными характеристиками тревожности и склонны к депрессии. Как говорят ученые, благодаря интернету они могут скрытно покупать еще больше вещей.

Это не единственная угроза онлайн-шоппинга. Ранее сообщалось об опасности совершения интернет-покупок во время «Черной пятницы». В это время активизируются кибермошенники и рассылают вредоносные письма на электронные почты пользователей. Согласно статистике, в данный период каждое десятое письмо, приходящее на почту — спам со вредоносными ссылками.