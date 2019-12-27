Путин проведет заседание совета по спорту в первой половине 2020 года

Москва, 27 декабря. Заседание президентского совета по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина запланировано на первую половину 2020 года, сообщает помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

«График будет утвержден. В первой половине 2020 года будет совет по спорту, это вопросы развития физической культуры и спорта», — сообщил помощник Владимира Путина.

Ранее на фоне обвинений WADA Путин заявлял, что наказания за употребления допинга должны быть индивидуальными, и не касаться чистых спортсменов.