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Генконсульство РФ проверяет информацию о россиянах на борту упавшего самолета в Алма-Ате

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Генконсульство РФ проверяет информацию о россиянах на борту упавшего самолета в Алма-Ате

Алма-Ата, 27 декабря. Генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате проверяет информацию о наличии граждан РФ среди пассажиров рухнувшего 27 декабря самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, сообщают в дипмиссии.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ, пока нет данных о том, что среди погибших и пострадавших есть россияне. В настоящее время в российском дипведомстве следят за ситуацией.

Сообщается, что число погибших достигло семи человек. Всего на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Источник: ТАСС
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