Появились первые подробности крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Алма-Ата, 27 декабря. Самолет Bek Air после взлета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. При крушении погибли семь человек, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 по московскому времени) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажной постройкой.

«Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не было. Проводится эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек», — передает министерство.

Отмечается, что по инициативе премьер-министра Казахстана Аскара Мамина была сформирована правительственная комиссия, во главе с заместителем премьер-министра. В состав комиссии вошли министр индустрии и инфраструктурного развития страны, а также представители других государственных органов Казахстана.

«Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены», — говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что на борту воздушного судна были 95 пассажиров и 5 членов экипажа.