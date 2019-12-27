В Раде нашли единственный плюс для Украины от Крымского моста

Киев, 27 декабря. Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко говорит, что после начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту Кубань «станет ближе» к Украине.

Видеоролик с высказывания украинского парламентария размещен на его канале в YouTube.

«Позитивное в том, что Владимир Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — говорит Алексей Гончаренко, будучи одетым в футболку с надписью «Kuban» с цветами украинского флага.

Это уже не первое высказывание украинского парламентария о Кубани. В октябре 2019 года Гончаренко объявил о создании депутатами Верховной рады создали межфракционное «объединение» «Кубань», цель которого заключается в «возвращении в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Руководителем «объединения» был избран непосредственно сам Алексей Гончаренко. В декабре политик также призывал депутатов украинского парламента распространить влияние Киева над Кубанью.

«Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле, мы должны все для этого сделать», — заявлял Алексей Гончаренко.

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек, в ответ на замыслы Алексея Гончаренко заявил, что «засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно». Вместо этого российский депутат предложил украинским коллегам подумать о сотрудничестве. В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков назвал создание в Верховной раде объединения «Кубань» эпатажем.