Росстат предсказал рост продолжительности жизни в России

Москва, 27 декабря. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России в среднем варианте прогноза вырастет с 73,4 в 2020 году до 79,1 года в 2035 году, передает Росстат.

Согласно высокому, среднему и низкому прогнозу, в России ожидается рост продолжительности жизни.

«Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году», — сообщает ведомство.

Высокий прогноз Ожидаемая продолжительность жизни возрастет с 73,53 года в 2020 году до 81,66 года в 2035 году. А низкий прогноз ОПЖ предполагает рост с 73,31 года по итогам 2019 года до 75,40 года к концу 2035 года.

Разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужским и женским полом в 2035 году составит 7,5 года — 75,18 и 82,69 года соответственно.

Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. Как подчеркивает Росстат, до 2025 года он будет снижаться до 1,415, однако потом вновь пойдет вверх.

По данным исследователей сократиться и число умерших — с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 до 1,69 миллиона человек по итогам 2035 года.

Доля детей до 15 лет к 2035 году сократиться с 18,7% до 14,2%, как и лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%.

В ведомстве прогнозируют, что наибольшее число населения Российской Федерации в 2035 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет. В то время как на данный момент, наибольшие группы составляют люди в возрасте от 31 до 35 и от 36 до 40.

Также Росстат сделал прогнозы и на число жителей России в 2035 году. По данным ведомства, в РФ к 2036 году будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин, а общая численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек по сравнению с нынешними данными.