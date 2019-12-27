Эксперт назвал способы проверки состояния аккумулятора автомобиля

Москва, 27 декабря. Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин поделился советами, как можно оценить состояние аккумуляторной батареи (АКБ) машины.

По словам эксперта, в первую очередь надо убедиться в исправности бортового электрооборудования. При помощи электронного тестера следует измерить напряжение на клеммах АКБ во время работы мотора — тестер должен показать примерно 14 – 14,4 вольта. Если результаты ниже данной нормы, то это признак проблем с генератором или проводкой авто.

Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,7 вольта. Результаты тестера в 12,3 вольта и ниже говорят о том, что батарее требуется дозарядить. Если и после этого результаты не соответствую нормы, то АКБ пора заменить, говорит специалист.

Самым банальным способом проверки АКБ является оценка ее состояния через специальный глазок. Но, по его словам, далеко не все производители его устанавливают, да и польза от него не велика — он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести.

Как говорит Колодочкин, для диагностики АКБ иногда хватает визуальной проверки на предмет трещин и подтеков.

«Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной батарее. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус АКБ», — говорит специалист.

В целом на средний срок работы АКБ влияют погодные условия, состояние автомобиля, уровень вождения. Срок службы батареи составляет 4-5 лет. По словам эксперта, специфика езды в городе, с холодными пусками по утрам, стоянием в пробках с включенными фарами и обогревом, также неблагоприятно влияет на работу АКБ.

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