Японская туристка выразила возмущение из-за приветствия жителей Курил

Южно-Сахалинск, 27 декабря. Туристка из Японии Айко Ясуда была возмущена словами жителей Курильского острова Итуруп, которые встретили японских гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове», пишет Yomiuri.

В статье говорится о визите туристов из Японии на остров Курильской гряды Итуруп. Как утверждает автор публикации, приветствие местных жителей расстроило 80-летнюю Айко Ясуду, которая провела детство на острове и считает его «своей родиной».

«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди!», в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — говорится в статье.

Пожилая японка говорит, что не понимает, почему власти Японии разрешили туристические поездки на Курилы. По ее словам, очевидно, что эти поездки никак не связаны с перспективами возврата островов. Как пишет автор публикации, Айко Ясуда желала бы, чтобы японцы ездили на Курильские острова, чтобы «видеть их в исторической перспективе».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на Трактат о торговле и границах 1855 года межу Японией и Российской империей. В России же утверждают, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не обсуждается.

В 1956 году СССР и Япония заключили Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана, при этом принадлежность островов Кунашир и Итуруп не обсуждалась. Однако последующие переговоры зашли в тупик, и мирный договор между странами до сих пор не подписан. Мирный договор подразумевает признание Японией итогов Второй мировой войны и российского суверенитета над южными Курилами.

Однако как сообщает «Газета.ру», Япония постепенно становится все ближе к тому, чтобы принять условия мирного договора с РФ.