РПЦ внесла коррективы в правила крещения детей

Москва, 27 декабря. Синод РПЦ 26 декабря снял запрет с таинств и поминовений для людей, которые носят имена святых других поместных православных церквей мира или созвучные им имена, сообщается в недавно опубликованном журнале заседания Синода.

Подчеркивается, что теперь люди, которые носят национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей будут допускаться к таинствам и поминовениям.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — сказано в журнале заседания Синода.

Под именами «в иных национальных звучаниях», судя по комментарию к решению Синода, понимаются созвучные имена, к примеру: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна и т.д.

Теперь не запрещается крестить детей под именами святых других православных церквей, подчеркивают представители РПЦ.

В случае если человек желает принять крещение во взрослом возрасте, однако его имя не имеет церковного аналога, то он может сам выбрать себе крестильное имя из церковного месяцеслова. Клирики подчеркнули, что все-таки желательно, чтобы церковное имя было близко по созвучию с гражданским именем.

Священнослужители объясняют нововведение тем, что сложившаяся в РПЦ традиция называть детей по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями». Также подчеркивается, что согласно библейской традиции выбор имени для ребенка — исключительная прерогатива родителей.