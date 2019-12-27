Канадский телеканал объяснил, почему вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома – 2»

Москва, 27 декабря. Канадский телеканал СВС подтвердил, что убрал сцену с участием Дональда Трампа из фильма 1992 года «Один дома – 2», где будущий американский президент сыграл эпизодическую роль.

О том, что канадский телеканал удалил из фильма сцену с Трампом заявил ряд американских СМИ. По мнению журналистов, это могло быть связано с не самыми теплыми отношениями Дональда Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Представитель СВС утверждает, что эпизод был вырезан из фильма пять лет назад, когда Трамп еще не был президентом США.

«Как часто случается с фильмами, адаптированными для телевидения, «Один дома – 2» был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом, а также некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету», — сообщают в CBC, подчеркнув, что телеканал таким образом просто хотел увеличить объем рекламного времени во время показа.

В фильме «Один дома – 2», тогда еще 46-летний Дональд Трамп сыграл роль-камео владельца гостиницы. Он подсказывает заблудившемуся главному герою, как пройти в холл его отеля. Эпизод с участием Трампа длится не более десяти секунд. По словам американского президента, «Один дома – 2» один из его любимейших фильмов, и он очень счастлив, что ему посчастливилось принять участие в съемках.

«Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех», — комментирует свою роль Трамп.

Как сообщает «Газета.ру», некоторые телезрители были довольны тем, что Трамп был «вырезан», а его сторонники наоборот — были крайне возмущены и писали СВС письма с жалобами.