Райкин назвал смерть Волчек горькой утратой в искусстве

Москва, 27 декабря. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал смерть Галины Волчек горькой утратой в искусстве и его личной жизни.

В некрологе, опубликованном на официальном сайте театра, Райкин подчеркивает, что Волчек была выдающимся деятелем отечественного театра.

«Уникальная актриса, замечательный режиссер, мудрый художественный руководитель, глубоко порядочный человек», — отметил Райкин.

По его словам, Галина Борисовна сыграла важнейшую роль в его жизни, приняв его в труппу театра «Современник», где активно участвовала в судьбе актера, «пестовала и воспитывала».

«Она была умна, обладала точнейшей интуицией и творческим чутьем. Я считаю ее своей театральной «мамкой», близким, родным человеком… Горькая утрата огромной личности в нашем искусстве. Тяжелейшая потеря в моей жизни… Прощайте родная, любимая Галина Борисовна», — пишет Райкин.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Прощание пройдет 29 декабря в 11.00 по московскому времени в театре «Современник», похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Слова соболезнования ранее выразили президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также коллеги и поклонники Волчек.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец напомнила, что под руководством Галины Волчек «Современник» стал одним из самых популярных и любимых театров Москвы, и занял лидерские позиции в театральном искусстве целой России. Политик подчеркнула, что Галина Борисовна «была одним из создателей современного российского театра».