Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года

Москва, 27 декабря. Последняя рабочая неделя уходящего года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными, напоминает россиянам Роструд.

В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями. Последний при этом является предпраздничным, а значит коротким: работу можно будет закончить на час раньше.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя 2020 года, как и последняя, будет двухдневной: отработать предстоит только 9 и 10 января.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем в конце ноября выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Также они направили соответствующее письмо на имя премьер-министра страны Дмитрия Медведева, призывая перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда РФ Максим Топилин сообщил, что сделать выходным последний день в году может каждый работодатель, но на федеральном уровне в этом году принять такое решение невозможно, поскольку правительство планирует выходные на следующий год примерно в октябре.

В ряде регионов России было принято решение объявить последний день года выходным днем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. Выходной в канун Нового года объявили также в Томской, Кировской, Псковской областях, в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Крыму.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не согласен с идеей сделать 31 декабря выходным днем. Он напомнил, что в СССР вообще был только один выходной — 1 января.