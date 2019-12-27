В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3

Москва, 27 декабря. У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены», — говорит Александр Фомин.

Как подчеркивает замминистра обороны РФ, СНВ-3 остается единственным международным договором, который ограничивает гонку стратегических наступательных вооружений. По словам Фомина, данное соглашение — один из ключевых факторов поддержания стратегической безопасности.

Также Фомин отметил, что в прошлом месяце Россия продемонстрировала инспекции США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. По мнению замминистра обороны, этот шаг является красноречивым подтверждением выполнения обязательств по соглашению со стороны Москвы.

Истекает срок действия СНОВ-3 в начале 2021 года. Вашингтон пока не делал публичных заявлений о намерении продлить соглашение.