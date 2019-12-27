«Гознак» отреагировал на сообщения о переносе инфекций через купюры

Москва, 27 декабря. При производстве банкнот в России применяются специальные добавки, воздействующие на вирусы, а Центробанк своевременно уничтожает грязные купюры, сообщает производитель купюр «Гознак».

Ранее Роспотребнадзор заявил, что через денежные купюры можно заразиться гриппом, поскольку его вирус может жить на них две недели.

В «Госзнаке» назвали данное утверждение некорректным, поскольку к качеству и долговечности банкнот в РФ уделяется большое внимание. Стандарты по выводу из обращения старых банкнот находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Уничтожением старых и загрязненных банкнот занимается Банк России.

Кроме того, как передают «Известия», при производстве банкнот используется специальные вещества, которые улучшают сопротивляемость банкнот вредным организмам. Данный препарат «эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии и даже на некоторых насекомых».

В минувший четверг Роспотребнадзолр выпустил рекомендации по борьбе с гриппом. В одном из пунктов сообщалось, что опасность может исходить и от денег.