Россия направит сторожевой корабль на совместные учения с КНР и Ираном в Оманском заливе

Москва, 27 декабря. В совместных военно-морских учениях, которые проведут Россия, Иран и Китай, примут участие российские боевой корабль, танкер и спасательный буксир. Об этом сообщает газета ВС России «Красная звезда».

Учения пройдут 27-30 декабря в Оманском заливе. Китай будет представлен ракетным эсминцем «Синин». Как заявил официальный представитель министерства обороны КНР, эти учение не связаны с напряженной обстановкой в районе Персидского залива.

«В соответствии с договорённостью сторон в период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и спасательного буксира «Виктор Конецкий» примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении», — пишет издание.

Экипажи кораблей трех стран отработают элементы совместного маневрирования и организации связи. Кроме того, будет проведена тренировка по оказанию помощи судну, терпящему бедствие, а также досмотру и освобождению судна, «захваченного пиратами».

Отмечается, что договоренности о проведении учений были подписаны еще в июле во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в конце ноября прошли морские учения РФ, КНР и ЮАР на юге Африки. Россия на военных маневрах была представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Кроме того, в нее входили средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406, пишет «Газета.ру».