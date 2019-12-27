Ракета-носитель «Рокот» с аппаратами связи «Гонец-М» стартовала с «Плесецка»

Плесецк, 27 декабря. Ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и военным спутником была запущена с космодрома «Плесецк», передает пресс-служба Министерства обороны России.

«27 декабря, в 02​​​.11 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ», — сообщают в ведомстве.

Ранее «Газета.ру» писала, что запуск спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» может быть отложен на полгода и состояться в конце 2020 года.