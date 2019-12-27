Росстат дал прогноз по числу жителей в России к 2036 году

Москва, 27 декабря. Население России может сократиться почти на 4 миллиона человек за следующие шестнадцать лет. К такому выводу приходит Росстат, опубликовав один из своих прогнозов.

В начале 2020 года население России составит 146,741 миллиона человек. К началу 2036 года оно может сократиться до 142,993 миллиона человек.

По оценке ведомства, спустя шестнадцать лет в России будут проживать 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. Сокращение численности населения в 2035 году может составить 134,9 тысячи человек. Предполагается, что миграционный прирост останется на уровне 2020 года.

В то же время, средняя продолжительность жизни значительно вырастет и составит 79,1 года. Для сравнения, этот показатель в 2020 году будет равняться 73,42 года.

Кроме того, эксперты ожидают повышения суммарного коэффициента рождаемости с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году.

Ранее первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей назвал меры, которые властям следует принять, чтобы остановить убыль населения. По его словам, правительству необходимо обеспечить материальную поддержку молодых семей. Тех шагов, которые сегодня предпринимаются, по мнению Онищенко, недостаточно. Также он призвал сделать более доступной процедуру ЭКО, которая объективно необходима при различных проблемах репродуктивной функции россиян.