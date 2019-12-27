Малышева рассказала о травле в соцсетях после передачи о кретинизмне

Москва, 27 декабря. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что после программы про неонатальный скрининг в Сети ей устроили настоящую травлю. По ее словам, она сначала не собиралась реагировать на выпады, однако теперь молчать не собирается.

Один из выпусков программы Малышевой был посвящен неонатальному скринингу, позволяющему выявить и предупредить развитие заболеваний у младенцев в родильном доме. Спор вызвал эфир на Первом канале от 13 июня, в ходе которого теледоктор предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины».

«Мне вначале казалось, что отвечать не надо, что я выше всего этого. Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я сидела дома и плакала. А ведь в этой программе не было детей, больных аутизмом! Было горько и обидно, что никто даже не смотрел передачу, а просто перепечатывал чью-то ложь. Тогда я не знала, что делать. А теперь я не хочу молчать», — заявила телеведущая в интервью «Телепрограмме».

Напомним, программу, ставшую причиной скандала, Малышева начала с объяснения, что используемое слово кретин — слово медицинское, «это диагноз, определяющий степень умственной отсталости».

Однако представители ассоциации «Аутизм — Регионы» с оскорблением восприняли слова ведущей. По их мнению, использование столь уничижительного термина в адрес людей с ментальными нарушениями недопустимо. В организации считают, данная лексика является актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью.

Впрочем, были и те, кто встал на сторону Малышевой. Так, например, российская актриса Эвелина Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна, выразила уверенность, что телеведущая «не могла такое сказать».