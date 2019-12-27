Пентагон пообещал следить за учениями России, Китая и Ирана

Вашингтон, 27 декабря. Соединенные Штаты Америки будут следить за военными учениями Российской Федерации, Китая и Ирана в Аравийском море и готовы обеспечить свободу судоходства в регионе, сообщают в Пентагоне.

«Мы знаем об учениях, проводимых Ираном, КНР и РФ в Аравийском море. Мы следим за этим и будем работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям», — заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

В начале декабря командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади анонсировал военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» 27 декабря 2019 декабря. Главная цель морских учений — отработка действий по борьбе с террором и пиратством, а также обеспечение безопасности.