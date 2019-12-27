Галкин отреагировал на смерть Волчек

Москва, 27 декабря. Телеведущий и юморист Максим Галкин выразил соболезнования в связи с кончиной худрука театра «Современник» Галины Волчек.

По словам шоумена, Галина Волчек была важной частью не только российского театра, но также и его семьи. Он подчеркнул, что она была настоящим другом и «бабушкой» для его детей.

«Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Нет слов...» — выразил соболезнования артист на своей странице в Instagram.

Народная артистка СССР ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. Театральный деятель недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а пять лет назад у нее случилась блокада сердца.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Волчек принести президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, а также многие коллеги, ученики и близкие выдающегося деятеля культуры. Также известный актер театра «Современник» Сергей Гармаш по окончанию спектакля вышел к зрителям и объявил о кончине художественного руководителя театра. Актеры и зрители почтили память Галины Волчек минутой молчания.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Галины Волчек будет увековечена в столице России. По его словам, итоговое решение будет за родственниками актрисы. Герасимов не исключил, что именем Волчек может быть назван театр или улица.