Зара записала совместную песню с Жераром Депардье 

Москва, 27 декабря. Российская певица Зара сообщила в соцсетях, что записала песню совместно с французским актером Жераром Депардье.

«Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас», — написала Зара на своей странице в Instagram.

На опубликованном видео запечатлен процесс записи песни в студии. Зара и Депардье работают над кавером хита 70-х годов «Parole parole». Французский актер произносит несколько фраз на русском языке, заканчиваю песню словами: «Я люблю тебя».

Депардье является одним из самых известных французских актеров наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Невезучие», «Человек в железной маске», «Видок», «Миллион лет до нашей эры», «Жизнь Пи», а также комедийная серия «Астерикс и Обеликс».

В 2012 году он купил дом в Бельгии и переселился туда, чтобы не платить французский налог на роскошь. В январе 2013 года он стал гражданином России и получил сразу две квартиры — одну в Грозном, другую — в Саранске. По сообщению СМИ, Депардье желает иметь гражданство еще семи стран, в том числе — Алжира. Актер ранее уже заявлял, что он является гражданином мира, а не Франции.