Армии Сирии провела операцию против боевиков «Ан-Нусры» на севере Латакии

Дамаск, 27 декабря. Элитные подразделения армии Сирии начали наступление на позиции боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в горном районе Зувейкат, расположенном на севере провинции Латакия. Отрядам сирийской армии удалось занять холмы, расположенные к югу от города Каббани, где сконцентрированы основные силы боевиков. Террористы отступают с большими потерями как в живой силе, так и в технике.

Боевые действия в этом районе возобновились после того, как боевики подвергли обстрелу город Кардаха в провинции Латакия, известный тем, что именно здесь родился президент Сирии Башар Асад. Сведений о жертвах среди мирного населения пока не поступало.

В соседней провинции Идлиб сирийские войска ведут наступление на город Маарет-Нааман. Он расположен на стратегически важном шоссе Дамаск – Алеппо. Только за сутки сирийским солдатам удалось освободить от террористов шесть населенных пунктов в его окрестностях.

Всего за последнюю неделю армия Сирии при поддержке ополченцев изгнала террористов из 46 населенных пунктов и ферм, восстановив контроль над территорией в 320 квадратных километров. С 2012 года этот регион был захвачен боевиками.

К северу от Маарет-Наамана боевики под прикрытием тумана подошли к позициям сирийский войск возле военного аэродрома Абу-Духур и предприняли попытку нападения. Сообщается о трех погибших сирийских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.