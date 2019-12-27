Минэнерго обрисовало перспективы водородной энергетики в России

Москва, 27 декабря. Новым глобальным энергоносителем, способным создать вокруг себя свою экономику и конкурировать с традиционными энергоресурсами, может стать водород. Россия имеет все шансы стать одним из главных экспортеров водорода, сообщает обновленный проект энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

«Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители, и сформировать «водородную экономику». Россия обладает значительным потенциалом производства водорода», — цитирует документ газета «Известия».

По оценкам ведомства, экспорт водорода из России к 2035 году может достигнуть двух миллионов тонн. Пока что в промышленных масштабах он не производится.

Согласно документу, методы конверсии, пиролиза метана и электролиза – благодаря локализации зарубежных технологий – позволят наладить разработку отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода.

Напомним, что ранее ФАН приводил комментарий руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, который заявил, Россия опережает США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. По его словам, сейчас РФ важно будет занять максимальную долю на газовом рынке Европы. Большой объем российского СПГ в Европы объясняется более близким путями доставки топлива из России, чем из Соединенных Штатов.