В Госдуме отреагировали на заявление США про движение по Крымскому мосту

Москва, 27 декабря. Вашингтон, осуждая запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, говорит депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.

Ранее в Twitter-аккаунте американского посольства на Украине было опубликовано заявление с осуждением запуска РФ железнодорожного сообщения с Крымом. Американская сторона расценивает это действие России, как «демонстрацию вопиющего неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины», передает «Газета.ру».

«США так же, как и Украина, изначально заявляли, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное — сугубо внутреннее дело России. А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Вашингтону, ни их украинским и европейским друзьям не стоит», — комментирует недовольство со стороны США Андрей Козенко.

По словам российского депутата, в истории есть много примеров подобного вмешательства во внутренние дела российского государства, и все они заканчивались не в пользу недоброжелателей России.

«Нашим западным соседям это стоило бы учесть», — отмечает депутат Госдумы.

Мост в Крым через Керченский пролив — самый протяженный в Российской Федерации, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение на мосту было открыто в мае 2018 года, а движение поездов стало доступно с 23 декабря 2019 года.

Крым стал частью РФ после проведенного там референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство населения полуострова выразило желание воссоединиться с Россией. Украина по-прежнему считает, что это их территория. Но по словам президента РФ Владимира Путина, референдум соответствует всем международным нормам и вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».