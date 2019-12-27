Брусникина восхитилась талантом Волчек руководить театром

Москва, 27 декабря. Театральный режиссер, актриса, худрук театра «Практика» Марина Брусникина рассказала о том, что художественного руководителя «Современника» Галину Волчек невероятно любили в театре все поколения актеров.

В беседе с RT Брусникина назвала Волчек уникальным человеком. По ее словам, все вокруг уважали Галину Борисовну «за ее талант, за ее верность делу, за ее взгляды, за ее доброту, за любовь».

«В театре невероятно ее любили, причем все поколения… При этом, конечно, я представляю, какими надо обладать силами, чтобы этот огромный театр столько лет держать, — а она действительно держала на себе все», — добавила Брусникина.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Прощание пройдет 29 декабря в 11.00 по московскому времени в театре «Современник», похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Слова соболезнования ранее выразили президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также коллеги и поклонники Волчек.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память худрука «Современника» будет увековечена в Москве, передавала «Газета.ру». Он отметил, что народная артистка СССР достойна всех возможный вариантов увековечивания памяти, однако все зависит от выбора ее родственников и театра. он не исключил, что именем Волчек может быть назван театр или улица Москвы.