Додон предложил дату выборов президента Молдавии

Кишинев, 26 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон выступил с предложением провести президентские выборы в стране 8 ноября 2020 года.

«Я предлагаю назначить очередные выборы на 8 ноября. Мне кажется, это хорошая дата, ещё тепло, нормальная погода. И пусть все заранее знают и готовятся к выборам. Избирательная кампания начинается за 60 дней, то есть 8 сентября. Хороший вариант», — заявил молдавский президент.

Додон добавил, что пока не решил, будет ли принимать участие в предстоящих выборах, пишет RT.

Напомним, что ранее ФАН писал о встрече Додона с петербургским губернатором Александром Бегловым, на которой было принято решение открыть в Санкт-Петербурге молдавское генконсульство. Градоначальник поддержал инициативу президента по открытию генконсульства республики в Петербурге, подчеркнув, что это будет способствовать решению проблем граждан страны, проживающих на территории города.