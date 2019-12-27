Российский аналог Apple Pay может предустанавливаться на гаджеты в РФ

Москва, 27 декабря. Отечественный аналог сервисов Samsung Pay и Apple Pay — система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay может оказаться в реестре обязательных к предустановке приложений на гаджетах, которые продаются в Российской Федерации. Такая возможность обсуждалась на заседании рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщается, в совещании обсуждалась предустановка российского программного обеспечения, включая сервисы от платежной системы «Мир» на иностранные смартфоны и девайсы, которые продаются в РФ. Участники совещания обсуждали возможность предустановки приложения Mir Pay, позволяющего оплачивать покупки с помощью гаджета. Как сообщают «Известия», пока еще нет точного понимания, будет ли вносится в список только Mir Pay, или еще и сервис «Привет, Мир!», где собраны все промоакции платежной системы.

В НСПК и Банке России пока никак не прокомментировали предустановку сервисов от отечественной платежной системы на мобильные устройства.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на зарубежных девайсах, которые продаются в России был принят в начале декабря 2019 года. Это касается смартфонов, персональных компьютеров и смарт-телевизоров. В список обязательных к установке приложений входят навигаторы, поисковики, антивирусы и подобные сервисы.

Ранее министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявлял, что принятие закона об отечественном программном обеспечении никак не повлияет на стоимость техники и присутствие в России таких крупных брендов, как например Apple, сообщает RT.