Гармаш со сцены «Современника» почтил минутой молчания память Волчек 

Москва, 27 декабря. Актер «Современника» Сергей Гармаш после спектакля вышел к зрителям и объявил о смерти художественного руководителя театра Галины Волчек. Зрители почтили память народной артистки СССР минутой молчания.

«Скажу вам слова, в которые я не верю. <…> Во время спектакля сегодня умерла Галин Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — сказал со сцены Гармаш.

Как передает телеканала «360», он извинился перед зрителями за то, что актеры в такую минуту просто не могут выйти на поклон.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала «Газета.ру». Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Прощание пройдет 29 декабря в 11.00 по московскому времени в театре «Современник», похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Вечером в четверг президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким Галины Волчек. Глава государства хорошо знал театрального деятеля и неоднократно встречался с ней.