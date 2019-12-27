Орбиту МКС перед Новым годом поднимут почти на два километра

Москва, 27 декабря. Высота орбиты МКС в эту пятницу будет увеличена на два километра при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13». Как сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаш, коррекция орбиты будет произведена в два этапа.

ЦНИИмаш является главным научным институтом Роскосмоса, который отвечает за центр управления полетом российского сегмента орбитальной станции.

«Два включения двигателей корабля «Прогресс МС-13» намечаются в 4:28 и 7:36 по московскому времени. Длительности их работы составят, соответственно, 576 и 494 секунды», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

По итогам коррекции, средняя высота орбиты МКС поднимется на 1,8 километра: с 416,1 до 417,9 километра.

В ЦНИИмаш объяснили, что две коррекции орбиты проводятся для формирования баллистических условий для приземления в Казахстане пилотируемого корабля «Союз МС-13» 6 февраля 2020 года, на котором будут находиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.

Предыдущая коррекция орбиты была проведена 8 ноября, также при помощи двигателей другого корабля – «Прогресс МС-12». Тогда станцию подняли на 800 метров – до 416,6 километра.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.