Пассажирский самолет авиакомпании BEK AIR рухнул в Казахстане, есть жертвы

Алма-Ата, 27 декабря. Аэропорт города Алма-Ата сообщил о падении самолета казахстанской авиакомпании BEK AIR («Бек эйр»). Согласно приведенным данным, на борту воздушного судна находились 100 человек.

В сообщении воздушной гавани в Facebook говорится, что самолет следовал рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан. Воздушно судно вылетело по плану в 4.05 по московскому времени, после чего исчезло с радаров.

На данный момент известно, что борт упал за пределами аэродрома. В самолете находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали семь человек, о чем сообщает Мининдустрии Казахстана.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.