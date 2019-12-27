В Крыму ответили на заявление США о железнодорожном сообщении с регионом

Москва, 27 декабря. Осуждение запуска железнодорожного сообщения между Россией и Крымом со стороны США продиктовано завистью, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Посольство США на Украине ранее опубликовало в своем Twitter сообщение с осуждение ввода в строй железнодорожной линии, связывающей Крым с остальной Россией. Американские дипломаты написали, что Россия «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России», — приводит РИА Новости слова Молохова.

Он напомнил, что железнодорожное сообщение стало знаковым событием для крымчан, а Крымский мост является гордостью России. Более того, Молохов заявил, что и сам намерен встретить новогоднюю ночь в поезде на Крымском мост.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. В декабре 2019 года было запущено железнодорожное сообщение с материком.

Переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.