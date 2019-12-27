Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

Москва, 27 декабря. Галина Волчек обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актерами и зрителями не только своим талантом, но и богатством души, сообщается в телеграмме спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко для коллектива театра «Современник».

Народная артистка СССР Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

«С глубоким прискорбием узнала о кончине Галины Борисовны Волчек — замечательной актрисы, педагога и режиссера», — приносит соболезнования спикер Совфеда РФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в течение долгих лет была знакома с Волчек лично, и всегда восхищалась ее ярким мастерством и режиссерским талантом. По ее словам, театральный деятель обладала высокой внутренней культурой, а также щедро делилась с коллегами, учениками и публикой не только прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами.

«Мы никогда не забудем ее, ведь время наглядно показывает, что настоящее признание приходит как награда за преданное служение искусству, любовь к своему делу и людям», — говорит Матвиенко.

Как заявляет Валентина Матвиенко, она будет с теплотой вспоминать встречи и дружеские беседы с Галиной Волчек.