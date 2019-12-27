Володин отметил огромный вклад Волчек в сохранение традиций отечественного театра

Москва, 27 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью худрука «Современника» Галины Волчек, подчеркнув, что она внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.

Володин отметил, что Волчек «была талантливым режиссером и замечательным педагогом» и пользовалась заслуженным авторитетом не только в России, но и за рубежом.

«Галина Борисовна отличалась высокой работоспособностью и энергичностью. За свою многолетнюю деятельность она внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра», — отметил председатель Госдумы.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала «Газета.ру». Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется. Прощание состоится 29 декабря. О времени и месте будет объявлено позднее.

Волчек руководила «Современником» с 1989 года. Она успела оставить свой след в истории русского театра как актриса и как режиссер. Худрук «Современника» поставила такие спектакли, как «Обыкновенная история», «На дне», «Восхождение на Фудзияму», «Вишневый сад», «Три сестры», «Плаха» и «Пигмалион».

Вечером в четверг президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким Галины Волчек. Глава государства хорошо знал театрального деятеля и неоднократно встречался с ней.