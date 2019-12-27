Разведку у границ РФ за неделю вели 34 летательных аппарата

Москва, 27 декабря. Газета вооруженных сил России «Красная Звезда» опубликовала инфографику, из которой следует, что разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 34 летательных аппарата.

Также сообщается, что за последнюю неделю истребители ВКС России трижды поднимались в воздух, чтобы предупредить нарушение границы летательными аппаратами НАТО. Отмечается, что вторжений в воздушное пространство РФ допущено не было.

Напомним, что в середине декабря США предприняли попытку разведать территорию базы «Хмеймим». По информации СМИ, самолет ВВС США намеревался провести аэрофотосъемку техники на базе, но его полет был пресечен российскими истребителями. В Госдуме России заявили, что США ведут себя как агрессор, так как их войска находятся на территории Сирии без разрешения законного сирийского правительства.