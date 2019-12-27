«Автодор» выясняет причины аварии автобуса под Липецком

Москва, 27 декабря. «Автодор» уточняет обстоятельства аварии автобуса в Липецкой области.

26 декабря на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области произошло ДТП с участием заказного автобуса, следовавшего из Москвы в Тбилиси.

В автобусе было 17 пассажиров и 2 водителя. Известно о двух погибших и девяти пострадавших. Все жертвы ДТП — граждане Грузии. По версии СК, причиной аварии могли стать гололед и неблагоприятные погодные условия.

«Заказной автобус, который направлялся из Москвы в Тбилиси, съехал в кювет и перевернулся... Обстоятельства аварии уточняются», — передает «Автодор».

«Автодор» отмечает, что дорога была сухой и чистой, и что никаких претензий по состоянию и качеству дорожного полотна не поступало.