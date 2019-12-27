Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Москва, 27 декабря. Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил ТАСС, что генпрокуратура сочла, что в обвинительном заключении по делу сестер Хачатурян есть нарушения. В связи с этим заключение не было утверждено, ведомство не стало направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

По данным защиты девушек, на данный момент официального уведомления из органов следствия адвокатам не поступало.

Напомним, 3 декабря Следственный комитет РФ завершил расследование дела Хачатурян. Сестры обвиняются в совершении преступления по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным СК РФ, причиной убийства стала «личная неприязнь, обусловленная причинением отцом в течение продолжительного времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства».

Михаил Хачатурян был убит летом 2018 года. Его труп обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняются трое его дочерей Мария, Ангелина и Кристина. По словам девушек, они пошли на это, чтобы защитить себя от издевательств и сексуального насилия. Их слова подтвердила посмертная экспертиза Михаила Хачатуряна. При этом родственники убитого продолжают утверждать, что рассказы сестер об издевательствах являются выдумкой.

Ранее в Сети появилось видео Михаила Хачатуряна с дочерьми. На записи мужчина грубо отчитывает сестер за беспорядок на кухне и бьет одну из них. Найденные в телефоне Михаила видеозаписи приобщили к материалам уголовного дела, сообщали «Известия». Комментируя это видео, племянник Хачатуряна заявил, что не видит в нем ничего плохого.