Путин выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая 26 декабря ушла из жизни в возрасте 86 лет.

«Президент Владимир Путин выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной», — сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он отмечает, Путин хорошо знал театрального деятеля и неоднократно встречался с ней.

«Он всегда восхищался ее талантом», — подчеркивает Песков.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в Боткинской больнице на 87-году жизни. Ранее она была госпитализирована с воспалением легких.