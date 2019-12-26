Дужников назвал кончину Галины Волчек великой потерей

Москва, 26 декабря. Актер МХАТ Станислав Дужников назвал скончавшуюся в четверг Галину Волчек «эпохой советского кинематографа». Смерть худрука «Современника» актер считает великой потерей и утратой.

«Великая потеря, утрата… Уходит поколение замечательных великих людей. Для моего поколения — это еще и поколение великих людей, у которых мы учились. Очень жаль и печально», — заявил Дужников Пятому каналу.

По его словам, Волчек «была эпохой советского кинематографа» и воспитала и руководила не одной плеядой знаменитых и замечательных артистов.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется. Прощание состоится 29 декабря. О времени и месте будет объявлено позднее.

Волчек руководила «Современником» с 1989 года. Она успела оставить свой след в истории русского театра как актриса и как режиссер. Худрук «Современника» поставила такие спектакли, как «Обыкновенная история», «На дне», «Восхождение на Фудзияму», «Вишневый сад», «Три сестры», «Плаха» и «Пигмалион».

Актриса Светлана Немоляева подчеркнула ранее, что смерть Волчек — «это горе целого поколения». По ее словам, «Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь».

Певица и актриса Кристина Орбакайте выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» и поблагодарила Волчек за любовь и доверие.