В Госдуме заявили, что на постановках Волчек выросло целое поколение

Москва, 26 декабря. Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек вырастила целое поколение артистов, на ее спектаклях росло целое поколение людей, заявила депутат Государственной думы, член комитета ГД по культуре Светлана Савченко.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в одной из московских клиник на 87-году жизни.

По словам Савченко, Галина Волчек была великой актрисой и великим театральным деятелем России.

«Целое поколение людей вырастало на спектаклях, которые она ставила. Целое поколение актеров она воспитала, и на самом деле это неизгладимый след в истории нашего театрального искусства», — говорит депутат Госдумы.

Светлана Савченко убеждена, что память о великой актрисе будет жить всегда. Она заявила, что каждый человек, интересующийся театральной жизнью РФ, высоко оценивает личность Волчек.

«Она была очень непростой человек, но, наверное, для тех людей, кого она любила, кому была близка, дороже и найти нельзя было. Мы слышали очень много прекрасных отзывов о ней и видели ее прекрасные работы… Она с любовью относилась к людям», — подчеркивает член комитета Госдумы по культуре.

Галина Волчек в 1956 году совместно с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым основали актерскую студию, которая позже стала театром-студией «Современник». С 1989 года Волчек была худруком театра. Также она появлялась во многих фильмах, в том числе «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».