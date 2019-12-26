Поплавская с теплотой вспоминает о работе с Волчек

Москва, 26 декабря. Актриса, телеведущая Яна Поплавская рассказала о совместной работе с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек. По словам актрисы, во время съемок фильма «Про Красную Шапочку» она была «согрета любовью» Волчек.

В беседе с RT Поплавская рассказала, что первой совместной работой с Волчек был фильм «Про Красную Шапочку».

«Я была согрета любовью… Это была большая работа, с этого момента уже были очень близкие отношения», — поделилась воспоминаниями актриса.

В «Современник» Поплавская пришла работать после окончания Театрального института им. Б.Щукина. Новость о смерти Волчек стала для нее потрясением.

«Всегда ощущение, что человек, к которому ты привязан, будет всегда, что не может быть такого, что он уйдет. Куда он может уйти — человек, который столько сделал, человек-эпоха?» — отметила актриса.

Она назвала Волчек удивительной женщиной. Несмотря на тяжелую работу, которая традиционно считается мужской, «она оставалась при этом женщиной, которая любила красиво одеваться».

«Я с трепетом отношусь к таким женщинам. Она была на любой работе в любое время суток женщиной», — подытожила Поплавская.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется. Прощание состоится 29 декабря. О времени и месте будет объявлено позднее.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника». Начинала свою карьеру как актриса, но в 1961 году занялась режиссурой.

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